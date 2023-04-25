Минус "Дзюдоист". Под Запорожьем военные уничтожили вражескую станцию РЭБ

Украинские военные на запорожском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ с символическим названием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По данным Федорова, на запорожском направлении ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы с красноречивым названием.

"У окупантов минус "Дзюдоист". Верим, что скоро и кремлевского дзюдоиста ждет такая же участь", - подчеркнул он.

Напомним, вчера в Харьковской области пограничники "приземлили" дрон-камикадзе.

Ранее мы также показывали, как украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80.

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