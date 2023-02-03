"Мінус два мандата". Арахамія анонсував нові чистки у парламенті

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом", - зазначив Арахамія.

Він додав, що процес буде проходити у рамках Конституції і законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.

"На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати", - додав нардеп.

Як повідомляло раніше РБК-Україна з посиланням джерело у парламенті, нардепи Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів.

Таку ж заяву написав народний депутат Олег Волошин, який входив до колишньої фракції ОПЗЖ.

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