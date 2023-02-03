"Минус два мандата". Арахамия анонсировал новые чистки в парламенте

"Продолжаем работать над очисткой парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может и больше. Детали - вскоре", - отметил Арахамия.

Он добавил, что процесс будет проходить в рамках Конституции и законов Украины, то есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах.

"К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах", - добавил нардеп.

Как сообщало ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте, нардепы Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов.

Такое же заявление написал народный депутат Олег Волошин, входивший в бывшую фракцию ОПЗЖ.

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