Мінус два "Гради" під Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ завдав точного удару по логістиці РФ

Успішну операцію провели оператори 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ. Вони відстежили та уразили два БМ-21 "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи.

"На Гуляйпілському напрямку цю трасу, яка близько 15 км від лінії бойового зіткнення, ворог намагається використовувати як логістичну артерію - для підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки", - розповіли військові.

Один із "Градів" бійці ліквідували безпосередньо на околицях Гуляйполя, коли той працював "з коліс". Іншу артилерійську систему знищили під час її руху автошляхом у бік міста.

"Рух ворога тут - вже небезпечний. Порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на Гуляйпільському напрямку", - заявили у 7-му корпусі ДШВ.