Минус два "Града" под Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ нанес точный удар по логистике РФ

Украинские военные уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Успешную операцию провели операторы 237 батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ. Они отследили и поразили два БМ-21 "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи.
"На Гуляйпольском направлении эту трассу, которая около 15 км от линии боевого столкновения, враг пытается использовать как логистическую артерию - для подвоза личного состава, а также перемещения военной техники", - рассказали военные.
Один из "Градов" бойцы ликвидировали непосредственно в окрестностях Гуляйполя, когда тот работал "с колес". Другую артиллерийскую систему уничтожили при ее движении по автодороге в сторону города.
"Движение врага здесь - уже опасное. Нарушение логистики осложняет наступательные действия противника на Гуляйпольском направлении", - заявили в 7-м корпусе ДШУ.
Напомним, военные 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ развивают концепцию технологической войны, в рамках которой дроны, роботизированные комплексы и другие современные решения должны повышать эффективность выполнения боевых задач и снижать риски для военных на поле боя.
РБК-Украина также писало, что военные в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШУ уничтожили несколько единиц бронетехники, которую россияне сейчас редко используют на передовой.