RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Минус два "Града" под Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ нанес точный удар по логистике РФ

12:47 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РСЗО "Град" (росСМИ)

Украинские военные уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Успешную операцию провели операторы 237 батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ. Они отследили и поразили два БМ-21 "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи.

"На Гуляйпольском направлении эту трассу, которая около 15 км от линии боевого столкновения, враг пытается использовать как логистическую артерию - для подвоза личного состава, а также перемещения военной техники", - рассказали военные.

Один из "Градов" бойцы ликвидировали непосредственно в окрестностях Гуляйполя, когда тот работал "с колес". Другую артиллерийскую систему уничтожили при ее движении по автодороге в сторону города.

"Движение врага здесь - уже опасное. Нарушение логистики осложняет наступательные действия противника на Гуляйпольском направлении", - заявили в 7-м корпусе ДШУ.

Напомним, военные 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ развивают концепцию технологической войны, в рамках которой дроны, роботизированные комплексы и другие современные решения должны повышать эффективность выполнения боевых задач и снижать риски для военных на поле боя.

РБК-Украина также писало, что военные в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШУ уничтожили несколько единиц бронетехники, которую россияне сейчас редко используют на передовой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
РСЗОВойна в Украине