Автономні БПЛА та mesh-мережі: як 7 корпус ДШВ змінює підхід до ведення бою

Військові 7 корпусу швидкого реагування ДШВ розбудовують модель технологічної війни, де дрони, роботизовані комплекси та інші технологічні рішення мають підвищувати ефективність бойової роботи та зменшувати ризики для військовослужбовців на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку керівника Центру інновацій та технологій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ майора Ігоря Богдана для LB.ua

За словами військового, модель, яку будує 7 корпус швидкого реагування ДШВ, виглядає досить просто: сенсор – інформація – рішення – ураження – аналіз – модернізація.

Він пояснив, що бойова робота 7 корпусу ДШВ ґрунтується на п’яти основних принципах технологічної війни: масовості, децентралізації, інтеграції, постійній адаптації та максимальному виведенні людини із зони ризику.

"Кожне завдання, яке можна передати машині, сенсору, БПЛА або наземному роботизованому комплексу, ми повинні намагатися передати машині. Технологія – це насамперед спосіб зберегти військовослужбовця", – уточнив майор.

За його словами, наразі Центр інновацій та технологій працює над низкою проектів.

Серед них - системи візуального позиціювання StabX та Cyclops для роботи безпілотників у складному навігаційному середовищі, система Dron Cell для збільшення часу та дальності польоту FPV, LTE-зв’язок "Ядро", Mesh network для об’єднання різних платформ у єдине інформаційне середовище, а також проєкт Ubrain для підвищення автономності дронів.

"Серед розробок також наземний роботизований комплекс “Квадро”. Це звичайна платформа, яку ми переробляємо на дистанційно керовану та поступово інтегруємо її в загальну систему зв'язку", – додав він.

Водночас головна технологічна перевага, за словами Богдана, полягає не в окремому дроні, роботі чи радарі, а у здатності швидше за противника знаходити рішення, випробовувати їх, модернізувати та масштабувати.

"Наша мета проста: воювати технологіями, щоб максимально зберегти людей", – резюмував військовий.