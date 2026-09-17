Мінус два "Гради" під Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ завдав точного удару по логістиці РФ
Українські військові знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-й корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Успішну операцію провели оператори 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ. Вони відстежили та уразили два БМ-21 "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи.
"На Гуляйпілському напрямку цю трасу, яка близько 15 км від лінії бойового зіткнення, ворог намагається використовувати як логістичну артерію - для підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки", - розповіли військові.
Один із "Градів" бійці ліквідували безпосередньо на околицях Гуляйполя, коли той працював "з коліс". Іншу артилерійську систему знищили під час її руху автошляхом у бік міста.
"Рух ворога тут - вже небезпечний. Порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на Гуляйпільському напрямку", - заявили у 7-му корпусі ДШВ.
Нагадаємо, військові 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ розвивають концепцію технологічної війни, у межах якої дрони, роботизовані комплекси та інші сучасні рішення мають підвищувати ефективність виконання бойових завдань і водночас знижувати ризики для військових на полі бою.
РБК-Україна також писало, що військові у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили кілька одиниць бронетехніки, яку росіяни зараз нечасто використовують на передовій.