ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус два "Гради" під Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ завдав точного удару по логістиці РФ

12:47 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Мінус два "Гради" під Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ завдав точного удару по логістиці РФ Фото: РСЗВ "Град" (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські військові знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-й корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Успішну операцію провели оператори 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ. Вони відстежили та уразили два БМ-21 "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи.

"На Гуляйпілському напрямку цю трасу, яка близько 15 км від лінії бойового зіткнення, ворог намагається використовувати як логістичну артерію - для підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки", - розповіли військові.

Один із "Градів" бійці ліквідували безпосередньо на околицях Гуляйполя, коли той працював "з коліс". Іншу артилерійську систему знищили під час її руху автошляхом у бік міста.

"Рух ворога тут - вже небезпечний. Порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на Гуляйпільському напрямку", - заявили у 7-му корпусі ДШВ.

Нагадаємо, військові 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ розвивають концепцію технологічної війни, у межах якої дрони, роботизовані комплекси та інші сучасні рішення мають підвищувати ефективність виконання бойових завдань і водночас знижувати ризики для військових на полі бою.

РБК-Україна також писало, що військові у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили кілька одиниць бронетехніки, яку росіяни зараз нечасто використовують на передовій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РСЗО Війна в Україні
Новини
СБУ вгатила по трьох російських літаках і трьох гелікоптерах у Ростові (відео)
СБУ вгатила по трьох російських літаках і трьох гелікоптерах у Ростові (відео)
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла