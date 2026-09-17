Минус два "Града" под Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ нанес точный удар по логистике РФ

Украинские военные уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Успешную операцию провели операторы 237 батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ. Они отследили и поразили два БМ-21 "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи.

"На Гуляйпольском направлении эту трассу, которая около 15 км от линии боевого столкновения, враг пытается использовать как логистическую артерию - для подвоза личного состава, а также перемещения военной техники", - рассказали военные.

Один из "Градов" бойцы ликвидировали непосредственно в окрестностях Гуляйполя, когда тот работал "с колес". Другую артиллерийскую систему уничтожили при ее движении по автодороге в сторону города.

"Движение врага здесь - уже опасное. Нарушение логистики осложняет наступательные действия противника на Гуляйпольском направлении", - заявили в 7-м корпусе ДШУ.