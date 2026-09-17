ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус два "Града" под Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ нанес точный удар по логистике РФ

12:47 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Минус два "Града" под Гуляйполем: 7-й корпус ДШВ нанес точный удар по логистике РФ Фото: РСЗО "Град" (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Успешную операцию провели операторы 237 батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ. Они отследили и поразили два БМ-21 "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи.

"На Гуляйпольском направлении эту трассу, которая около 15 км от линии боевого столкновения, враг пытается использовать как логистическую артерию - для подвоза личного состава, а также перемещения военной техники", - рассказали военные.

Один из "Градов" бойцы ликвидировали непосредственно в окрестностях Гуляйполя, когда тот работал "с колес". Другую артиллерийскую систему уничтожили при ее движении по автодороге в сторону города.

"Движение врага здесь - уже опасное. Нарушение логистики осложняет наступательные действия противника на Гуляйпольском направлении", - заявили в 7-м корпусе ДШУ.

Напомним, военные 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ развивают концепцию технологической войны, в рамках которой дроны, роботизированные комплексы и другие современные решения должны повышать эффективность выполнения боевых задач и снижать риски для военных на поле боя.

РБК-Украина также писало, что военные в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШУ уничтожили несколько единиц бронетехники, которую россияне сейчас редко используют на передовой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
РСЗО Война в Украине
Новости
СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео)
СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео)
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья