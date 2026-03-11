Минус "Бук-М1" и командный пункт: Украина нанесла серию ударов по объектам РФ
Силы обороны Украины провели серию успешных атак на военную инфраструктуру российских оккупантов в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
Как отмечает украинское военное командование, в течение 10 марта и в ночь на 11 марта подразделения Сил обороны поразили ряд стратегических объектов врага:
- командный пункт отдельной мотострелковой бригады в районе Авдеевки (Донецкая область);
- зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки (Запорожская область).
Также украинские защитники ударили по складу беспилотников в районе Новозлатополя, складу боеприпасов возле Широкой Балки и складам материально-технических средств в районе Марьяновки и Пришиба.
Удар по топливной логистике
Помимо этого воины Сил обороны Украины атаковали объекты в оккупированном Крыму и на временно оккупированном юге:
- поражены топливные объекты в районах Джанкоя и Азовского (АР Крым), а также в Бердянске;
- нанесено поражение по хранилищам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки.
Удар по заводу в Брянске
Напомним, вчера, 10 марта, украинские воины нанесли ракетный удар по заводу "Кремний Эл", который находится в Брянске. Для атаки они использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Этот завод занимается производством систем управления для российских ракет, которыми РФ атакует Украину.