ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус "Бук-М1" и командный пункт: Украина нанесла серию ударов по объектам РФ

17:37 11.03.2026 Ср
2 мин
В Генштабе раскрыли результаты последних ударов украинских защитников
aimg Иван Носальский
Минус "Бук-М1" и командный пункт: Украина нанесла серию ударов по объектам РФ Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили ЗРК "Бук-М1" (росСМИ)

Силы обороны Украины провели серию успешных атак на военную инфраструктуру российских оккупантов в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Читайте также: Освобождена почти вся территория Днепропетровской области, - Генштаб

Как отмечает украинское военное командование, в течение 10 марта и в ночь на 11 марта подразделения Сил обороны поразили ряд стратегических объектов врага:

  • командный пункт отдельной мотострелковой бригады в районе Авдеевки (Донецкая область);
  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки (Запорожская область).

Также украинские защитники ударили по складу беспилотников в районе Новозлатополя, складу боеприпасов возле Широкой Балки и складам материально-технических средств в районе Марьяновки и Пришиба.

Удар по топливной логистике

Помимо этого воины Сил обороны Украины атаковали объекты в оккупированном Крыму и на временно оккупированном юге:

  • поражены топливные объекты в районах Джанкоя и Азовского (АР Крым), а также в Бердянске;
  • нанесено поражение по хранилищам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки.

Удар по заводу в Брянске

Напомним, вчера, 10 марта, украинские воины нанесли ракетный удар по заводу "Кремний Эл", который находится в Брянске. Для атаки они использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Этот завод занимается производством систем управления для российских ракет, которыми РФ атакует Украину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генштаб ВСУ Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко