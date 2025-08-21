UA

Мінус 830 солдатів за добу: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника

Автор: РБК-Україна

За останню добу, з 20 до 21 серпня, росіяни втратили на фронті ще 830 солдатів, 315 дронів та автотехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 073 530 (+830) осіб;
  • танків - 11 120(+1) од;
  • бойових броньованих машин - 23 157 (+5) од;
  • артилерійських систем - 31 789 (+41) од;
  • РСЗВ - 1 471 (+1) од;
  • засоби ППО - 1 209 (+1);
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52 469 (+315);
  • крилаті ракети - 3 565;
  • кораблі / катери - 28;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 59 316 (+114);
  • спеціальна техніка - 3 944 (+1).

Як повідомляло РБК-Україна, 20 серпня на фронті сталося 128 бойових зіткнень. Російські війська завдали двох ракетних ударів (застосовано п’ять ракет) і 43 авіаційних ударів, скинувши 69 керованих бомб, задіяли 1763 дрони-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій і населених пунктів.

Про контрнаступ ЗСУ під Добропіллям, де "Азов" відбив населені пункти і завдав армії РФ великих втрат - читайте в матеріалі РБК-Україна.

