Мінус 830 солдатів за добу: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника

Як повідомляло РБК-Україна, 20 серпня на фронті сталося 128 бойових зіткнень. Російські війська завдали двох ракетних ударів (застосовано п’ять ракет) і 43 авіаційних ударів, скинувши 69 керованих бомб, задіяли 1763 дрони-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій і населених пунктів.

Про контрнаступ ЗСУ під Добропіллям, де "Азов" відбив населені пункти і завдав армії РФ великих втрат - читайте в матеріалі РБК-Україна.