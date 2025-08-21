Контрнаступ під Добропіллям: "Азов" відбив населені пункти й завдав РФ великих втрат
Сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів Добропільському напрямку. Від ворога зачищено низку населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, в результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", противник зазнає суттєвих втрат.
"Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня - 1116 осіб), санітарні втрати - 73 особи (загалом - 412), полонений - 1 (разом - 38)", - сказано у повідомленні.
Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено:
- 3 танки (загалом - 12);
- 3 бойові броньовані машини (9);
- 24 одиниці авто- й мототехніки (124);
- 12 гармат (30),
- 35 БпЛА різних типів (126).
За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Бої біля Добропілля
11 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про прорив російських військ у районі Добропілля. За їхніми даними, окупанти наблизилися до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили, що на цьому напрямку противник діє малими групами, намагаючись використати чисельну перевагу та обходити першу лінію оборони. Водночас українські захисники останніми днями повернули частину раніше втрачених позицій.
Згодом у Генштабі ЗСУ заявили, що з 4 по 16 серпня в Донецькій області було зачищено від окупантів низку населених пунктів: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський також заявив, що ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту. Проте після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" росіян змінився на відчай.
