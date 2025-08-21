Минус 830 солдат за сутки: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника

Как сообщало РБК-Украина, 20 августа на фронте произошли 128 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных удара (применены пять ракет) и 43 авиационных удара, сбросив 69 управляемых бомб, задействовали 1763 дроны-камикадзе и совершили 3892 обстрела позиций и населенных пунктов.

