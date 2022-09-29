Мінус 60 росіян і не тільки. Аеророзвідники знищили позицію окупантів під Харковом (відео)

У Харківській області українські військові знищили російський танк, техніку та 60 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

ЗСУ вдалося ліквідувати танк, броньований автомобіль "Тигр", дві вантажівки, а також близько 60 окупантів.

"У Харківській області аеророзвідка Держприкордонслужби виявила зосередження окупантів та їх техніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 430 військових РФ. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців.

Нагадаємо, з початку контрнаступу Збройних сил України у Харківській області звільнено 454 населені пункти.

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