Мінус 60 росіян і не тільки. Аеророзвідники знищили позицію окупантів під Харковом (відео)
Фото: аеророзвідники знищили позицію окупантів у Харківській області (ілюстрація/Getty Images)
У Харківській області українські військові знищили російський танк, техніку та 60 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"У Харківській області аеророзвідка Держприкордонслужби виявила зосередження окупантів та їх техніки", - йдеться в повідомленні.
ЗСУ вдалося ліквідувати танк, броньований автомобіль "Тигр", дві вантажівки, а також близько 60 окупантів.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 430 військових РФ. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців.
Нагадаємо, з початку контрнаступу Збройних сил України у Харківській області звільнено 454 населені пункти.
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