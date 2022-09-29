Минус 60 россиян и не только. Аэроразведчики уничтожили позицию оккупантов под Харьковом (видео)
Фото: аэроразведчики уничтожили позицию оккупантов в Харьковской области (иллюстрация/Getty Images)
В Харьковской области украинские военные уничтожили российский танк, технику и 60 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"В Харьковской области аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила сосредоточение оккупантов и их техники", - говорится в сообщении.
ВСУ удалось ликвидировать танк, бронированный автомобиль "Тигр", два грузовика, а также около 60 оккупантов.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 430 военных РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 58 580 военнослужащих.
Напомним, с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области освобождены 454 населенных пункта.
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