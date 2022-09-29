Мінус 430 окупантів та 13 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ в Україні

Минулої доби українські військові ліквідували 430 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку ворога в Херсонській області та завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

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