Мінус 430 окупантів та 13 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ в Україні
Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Минулої доби українські військові ліквідували 430 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 29 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 58580 (+430) осіб ліквідовано;
- танків - 2325 (+13);
- бойових броньованих машин - 4909 (+20);
- артилерійських систем - 1385 (+4);
- РСЗВ - 331 (+0);
- кошти ППО - 175 (+0);
- літаків - 262 (+0);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6);
- крилаті ракети - 246 (+4);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку ворога в Херсонській області та завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.
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