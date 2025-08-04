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"Мінус" 5 кілограмів: стилістка показала, які пози для фото сховають животик

Понеділок 04 серпня 2025 07:12
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"Мінус" 5 кілограмів: стилістка показала, які пози для фото сховають животик Як фотографуватися на пляжі та в купальнику (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Олена Шевченко

Під час фотосесій багато хто думає про те, як підібрати вдалу позу або ж сховати животик. Виявилося, є декілька вдалих ракурсів, за якими ніхто не помітить щось "зайве".

Як повідомляє РБК-Україна, стилістка Олена Шевченко показала на своїй сторінці в Instagram, як фотографуватися в купальнику, аби ніхто не бачив животик.

Правила вдалих фото

Візьміть капелюх. Це здається дуже банальним, але якщо ви вирівняєте спину, трохи виставите вперед ногу та будете впевнено посміхатися - фото вийде ідеальним. Просто тримайте капелюх у руках так, ніби це не спроба сховати животик, а невимушена поза.

&quot;Мінус&quot; 5 кілограмів: стилістка показала, які пози для фото сховають животикВдалі пози для фото в купальнику (відео)

Не бійтеся сідати в кадрі. Так, стілець не завжди підходить для фото, але якщо ви на пляжі та хочете зробити кадр біля басейну чи бару, то чому б не сісти? Важливо лише правильно підібрати позу. Тримайте поставу, трошки нахиліться в сторону та не забувайте, що можна візуально "витягти" увесь силует ніжками, які мають "розтягтися" на увесь кадр.

&quot;Мінус&quot; 5 кілограмів: стилістка показала, які пози для фото сховають животикЯк фотографуватися на пляжі (скріншот)

Не забувайте про руки. Навіть коли ви стоїте просто перед об'єктивом, вам не потрібно соромитися свого тіла. Пам'ятайте про поставу та додайте декілька акцентів руками. Не ховайте фігуру, а підкреслюйте її плюси.

&quot;Мінус&quot; 5 кілограмів: стилістка показала, які пози для фото сховають животикПозування в купальнику (скріншот)

"Я не агітую щось ховати, а лише показую варіанти позування", - зауважила стилістка.

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