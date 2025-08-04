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"Минус" 5 килограммов: стилист показала, какие позы для фото спрячут животик

Понедельник 04 августа 2025 07:12
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"Минус" 5 килограммов: стилист показала, какие позы для фото спрячут животик Как фотографироваться на пляже и в купальнике (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Елена Шевченко

Во время фотосессий многие думают о том, как подобрать удачную позу или же спрятать животик. Оказалось, есть несколько удачных ракурсов, за которыми никто не заметит что-то "лишнее".

Как сообщает РБК-Украина, стилист Елена Шевченко показала на своей странице в Instagram, как фотографироваться в купальнике, чтобы никто не видел животик.

Правила удачных фото

Возьмите шляпу. Это кажется очень банальным, но если вы выровняете спину, немного выставите вперед ногу и будете уверенно улыбаться - фото получится идеальным. Просто держите шляпу в руках так, будто это не попытка спрятать животик, а непринужденная поза.

&quot;Минус&quot; 5 килограммов: стилист показала, какие позы для фото спрячут животикУдачные позы для фото в купальнике (видео)

Не бойтесь садиться в кадре. Да, стул не всегда подходит для фото, но если вы на пляже и хотите сделать кадр у бассейна или бара, то почему бы не сесть? Важно только правильно подобрать позу. Держите осанку, немного наклонитесь в сторону и не забывайте, что можно визуально "вытянуть" весь силуэт ножками, которые должны "растянуться" на весь кадр.

&quot;Минус&quot; 5 килограммов: стилист показала, какие позы для фото спрячут животикКак фотографироваться на пляже (скриншот)

Не забывайте о руках. Даже когда вы стоите прямо перед объективом, вам не нужно стесняться своего тела. Помните об осанке и добавьте несколько акцентов руками. Не прячьте фигуру, а подчеркивайте ее плюсы.

&quot;Минус&quot; 5 килограммов: стилист показала, какие позы для фото спрячут животикПозирование в купальнике (скриншот)

"Я не агитирую что-то прятать, а лишь показываю варианты позирования", - отметила стилист.

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