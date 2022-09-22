Мінус 400 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 510 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо,ЗСУ знищили два командні та два пункти управління російських окупантів на півдні.

Крім того, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. У ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч резервістів.

По всій території Росії пройшли протести проти мобілізації. Російські силовики затримали понад тисячу мітингувальників.

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