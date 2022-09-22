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Минус 400 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 510 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 22 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 55510 (+400) человек ликвидировано;
  • танков - 2236 (+9);
  • боевых бронированных машин - 4776 (+28);
  • артиллерийских систем - 1341 (+1);
  • РСЗО - 318 (+0);
  • средства ПВО - 169 (+1);
  • самолетов - 253 (+0);
  • вертолетов - 218 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 941 (+9);
  • крылатые ракеты - 240 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20);
  • специальной техники - 125 (+0).

Напомним, ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления российских оккупантов на юге.

Кроме того, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.

По всей территории России прошли протесты против мобилизации. Российские силовики задержали более тысячи митингующих.

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Войска РФГенштаб ВСУВойна России против Украины