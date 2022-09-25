Мінус 400 окупантів та чотири літаки: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

Українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 700 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 25 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ 24 вересня потужно атакували російських окупантів на південнобузькому напрямку.
Крім того, ЗСУ завдали удару по російським окупантам у Новій Каховці.
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