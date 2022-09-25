Українські військові уразили місце розташування Росгвардії у Херсоні, - ОК "Південь"
Українська авіація та артилерія 24 вересня потужно атакувала російських окупантів на південнобузькому напрямку. Наші воїни знищили десятки одиниць живої сили та техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Військові зазначають, що пілоти відпрацювали 5 ударів по двох системах протиповітряної оборони у Херсонському та Каховському районах і трьох районах зосередження озброєння та техніки в Бериславському районі.
Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 завдань, зокрема посиливши вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.
Окрім цього, ЗСУ послабили ворожу армію на три пункти управління вздовж лінії фронту, а також уразили місце розташування Росгвардії в Херсоні й подавили один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.
За підтвердженими результатами, окупанти втратили:
- 57 солдатів;
- 2 гаубиці "Мста-Б" та ще одну 122-ох мм;
- самохідну артустановку "Гвоздика" та самохідну гаубицю "Акація";
- реактивну систему залпового вогню "Град";
- 2 командно-штабні машини;
- 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.
"Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу "Орлан-10" знищено в Бериславському районі Херсонської області та у Баштанському районі Миколаївської області. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе “Шахід-136”, - вказали в ОК "Південь".
Наші воїни додали, що ще було знищено три склади ворожих боєприпасів у Баштанському, Херсонському та Бериславському районах.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці.
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