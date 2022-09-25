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Українські військові уразили місце розташування Росгвардії у Херсоні, - ОК "Південь"

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Неділя 25 вересня 2022 02:46
Українські військові уразили місце розташування Росгвардії у Херсоні, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ уразили місце розташування Росгвардії у Херсоні (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українська авіація та артилерія 24 вересня потужно атакувала російських окупантів на південнобузькому напрямку. Наші воїни знищили десятки одиниць живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що пілоти відпрацювали 5 ударів по двох системах протиповітряної оборони у Херсонському та Каховському районах і трьох районах зосередження озброєння та техніки в Бериславському районі.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 завдань, зокрема посиливши вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

Окрім цього, ЗСУ послабили ворожу армію на три пункти управління вздовж лінії фронту, а також уразили місце розташування Росгвардії в Херсоні й подавили один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

За підтвердженими результатами, окупанти втратили:

  • 57 солдатів;
  • 2 гаубиці "Мста-Б" та ще одну 122-ох мм;
  • самохідну артустановку "Гвоздика" та самохідну гаубицю "Акація";
  • реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 2 командно-штабні машини;
  • 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

"Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу "Орлан-10" знищено в Бериславському районі Херсонської області та у Баштанському районі Миколаївської області. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе “Шахід-136”, - вказали в ОК "Південь".

Наші воїни додали, що ще було знищено три склади ворожих боєприпасів у Баштанському, Херсонському та Бериславському районах.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці.

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