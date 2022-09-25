Минус 400 оккупантов и четыре самолета: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 25 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ 24 сентября мощно атаковали российских оккупантов на южнобугском направлении.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке.
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