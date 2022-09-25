ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці (відео)
Фото: ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці (Getty Images)
Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах у Херсонській області. Наші воїни 25 вересня атакували позиції ворога в Новій Каховці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оперативний ЗСУ".
У Telegram-каналі оприлюднили відеозапис, на якому видно як унаслідок роботи Збройних сил України по загарбниках розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів.
"Нова Каховка. Рашисти отримують подарунки", - зазначили в "Оперативному ЗСУ".
Нагадаємо, у російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту, туди вирушили пожежні.
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