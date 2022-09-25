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ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці (відео)

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Неділя 25 вересня 2022 01:55
ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці (відео) Фото: ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах у Херсонській області. Наші воїни 25 вересня атакували позиції ворога в Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оперативний ЗСУ".

У Telegram-каналі оприлюднили відеозапис, на якому видно як унаслідок роботи Збройних сил України по загарбниках розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів.

"Нова Каховка. Рашисти отримують подарунки", - зазначили в "Оперативному ЗСУ".

Нагадаємо, у російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту, туди вирушили пожежні.

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