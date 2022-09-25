ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці (відео)

Фото: ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці (Getty Images)

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах у Херсонській області. Наші воїни 25 вересня атакували позиції ворога в Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оперативний ЗСУ".

У Telegram-каналі оприлюднили відеозапис, на якому видно як унаслідок роботи Збройних сил України по загарбниках розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів. "Нова Каховка. Рашисти отримують подарунки", - зазначили в "Оперативному ЗСУ".