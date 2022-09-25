Минус 400 оккупантов и четыре самолета: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.