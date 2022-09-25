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Минус 400 оккупантов и четыре самолета: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

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Воскресенье 25 сентября 2022 09:42
Минус 400 оккупантов и четыре самолета: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 25 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано;
  • танков - 2275 (+13);
  • боевых бронированных машин - 4832 (+25);
  • артиллерийских систем - 1368 (+7);
  • РСЗО - 328 (+1);
  • средства ПВО - 171 (+1);
  • самолетов - 259 (+4);
  • вертолетов - 220 (+2);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 966 (+10);
  • крылатые ракеты - 241 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20);
  • специальной техники - 130 (+4).

Напомним, ВСУ 24 сентября мощно атаковали российских оккупантов на южнобугском направлении.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке.

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