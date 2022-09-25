Минус 400 оккупантов и четыре самолета: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 25 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 56700 (+400) человек ликвидировано;
- танков - 2275 (+13);
- боевых бронированных машин - 4832 (+25);
- артиллерийских систем - 1368 (+7);
- РСЗО - 328 (+1);
- средства ПВО - 171 (+1);
- самолетов - 259 (+4);
- вертолетов - 220 (+2);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 966 (+10);
- крылатые ракеты - 241 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20);
- специальной техники - 130 (+4).
Напомним, ВСУ 24 сентября мощно атаковали российских оккупантов на южнобугском направлении.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке.
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