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Мінус 200 росіян та завод. Федоров розповів про відпрацювання ЗСУ по ворожих позиціях у Токмаку

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Четвер 13 липня 2023 18:17
Мінус 200 росіян та завод. Федоров розповів про відпрацювання ЗСУ по ворожих позиціях у Токмаку Ілюстративне фото: Федоров розповів про відпрацювання ЗСУ по ворожих позиціях у Токмаку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вдало "відпрацювали" по ворожих позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Він зазначив, що розвідники повідомляють про знищення ковальсько-штампувальному заводу у Токмаку.

Окрім того, було нейтралізовано близько 200 росіян разом із комендантом міста.

"ФСБшники в паніці вивозять свої сім'ї. Рашисти, за прогнозом спека лише посилюватиметься. Мандруйте на свої болота - там безпечніше", - додав Федоров.

Ситуація у Токмаку

Російські загарбники окупували місто Токмак ще на самому початку повномасштабної війни. При цьому у захопленій Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, й у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Під час таких інцидентів вибухають місця базування окупантів, склади боєприпасів, місця зберігання техніки.

Так, наприклад, 11 липня місцеві партизани повідомили, що під Токмаком було близько чотирьох вибухів.

Окрім того, Bellingcat повідомило, що росіяни збудували дамбу на околицях Токмака. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.

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