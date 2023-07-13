Минус 200 россиян и завод. Федоров рассказал об отработке ВСУ по вражеским позициям в Токмаке

Украинские военные удачно "отработали" по враждебным позициям российских захватчиков во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

Он отметил, что разведчики сообщают об уничтожении Кузнечно-штамповочного завода в Токмаке.

Кроме того, было нейтрализовано около 200 россиян вместе с комендантом города.

"ФСБшники в панике вывозят свои семьи. Рашисты, по прогнозу, жара будет только усиливаться. Путешествуйте на свои болота - там безопаснее", - добавил Федоров.

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак еще в самом начале полномасштабной войны. При этом в захваченной Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

В ходе таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

Так, например, 11 июля местные партизаны сообщили, что под Токмаком было около четырех взрывов.

Кроме того, Bellingcat сообщило, что россияне построили дамбу в окрестностях Токмака. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.

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