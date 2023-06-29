В окупованому Токмаку росіяни збудували дамбу, - Bellingcat

Російські військові збудували дамбу на околицях тимчасово окупованого міста Токмак, Запорізької області. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bellingcat.

Згідно зі знімками, дамбу було збудовано на початку травня цього року. Це призвело до того, що річка Токмачка значно розширилася на схід від міста. Вона також затопила найближчі поля. Починаючи з червня рівень води в річці невпинно зростає.

На знімках видно сліди шин, що ведуть від дамби. Це свідчить про те, що дамбу можуть використовувати також як міст.

Фото: супутникові знімки Токмаку (bellingcat.com)

Ситуація у Токмаку

Російські загарбники окупували місто Токмак ще на самому початку повномасштабної війни. При цьому у захопленій Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, й у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Під час таких інцидентів вибухають місця базування окупантів, склади боєприпасів, місця зберігання техніки.

Так, наприклад, нещодавно вночі на околицях Токмака пролунала серія вибухів.

При цьому загарбники посилили "фільтрацію" населення в окупованій частині Запорізькій області. Вони ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також збирають відбитки пальців.

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