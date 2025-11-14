Мінус 2% світових поставок нафти. Reuters вразило наслідками атаки України по Новоросійську

Агентство із посиланням на джерела пише, що Новоросійський порт, який має ключове значення для нафтової торгівлі РФ, тимчасово зупинив експорт нафти. Йдеться про 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світового постачання.

Зазначається, що цей удар став одним з найбільших за останні місяці по нафтоекспортній інфраструктурі країни-агресорки. Він став продовженням серії ударів України по російських НПЗ для послаблення здатності Москви фінансувати війну.

Reuters додало, що через побоювання щодо поставок після удару світові ціни на нафту підскочили на понад 2%.