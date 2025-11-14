UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Мінус 2% світових поставок нафти. Reuters вразило наслідками атаки України по Новоросійську

Фото: удар по Новоросійську став одним з наймасштабніших за останні місяці (скріншот відео)
Автор: Валерій Ульяненко

Удар України по Новоросійському порту Росії в ніч на п'ятницю, 14 листопада, зупинив 2% світових поставок нафти. Крім того, він призвів до зростання світових цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство із посиланням на джерела пише, що Новоросійський порт, який має ключове значення для нафтової торгівлі РФ, тимчасово зупинив експорт нафти. Йдеться про 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світового постачання.

Зазначається, що цей удар став одним з найбільших за останні місяці по нафтоекспортній інфраструктурі країни-агресорки. Він став продовженням серії ударів України по російських НПЗ для послаблення здатності Москви фінансувати війну.

Reuters додало, що через побоювання щодо поставок після удару світові ціни на нафту підскочили на понад 2%.

Удар по Новоросійську

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 14 листопада було завдано удару по пункту базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Били українськими ракетами "Нептун" та ударними дронами.

Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку дронів, зазначивши, що армія Росії "всю ніч відбивала удари".

Обстріл пошкодив портову інфраструктуру та нафтовий термінал "Шесхаріс", пускову установку зі складу ЗРК С-400 та склад ракет. Після масштабного вибуху сталася сильна пожежа.

Термінал обробляє щомісяця 35–40 великих танкерів, що відповідає 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.

РосЗМІ повідомили, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації, однак офіційна влада не надала підтверджень.

Російська ФедераціяНПЗКраснодарский крайВійна в Україні