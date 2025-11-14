Минус 2% мировых поставок нефти. Reuters поразило последствиями атаки Украины по Новороссийску

Агентство со ссылкой на источники пишет, что Новороссийский порт, который имеет ключевое значение для нефтяной торговли РФ, временно остановил экспорт нефти. Речь идет о 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок.

Отмечается, что этот удар стал одним из крупнейших за последние месяцы по нефтеэкспортной инфраструктуре страны-агрессора. Он стал продолжением серии ударов Украины по российским НПЗ для ослабления способности Москвы финансировать войну.

Reuters добавило, что из-за опасений относительно поставок после удара мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.