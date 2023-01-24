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Мінус 2 літаки, 4 гелікоптери та 690 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: ЗСУ ліквідували ще 690 окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу ліквідували 690 російських окупантів, а також "приземлили" 2 ворожі літаки та 4 гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 24 січня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3152 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6284 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2148 (+2) од,
  • РСЗВ - 448 (+1) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 289 (+2) од,
  • гелікоптерів - 281 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1897 (+3),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4944 (+8) од,
  • спеціальної техніки - 194 (+1).

Як повідомлялося раніше, протягом останніх кількох місяців Росія відправила десятки тисяч нових окупантів в Україну, але це не змінило ситуації на полі бою.

Окрім того, аналітики ISW повідомили, що з 50 "вагнерівців" на фронті в Україні залишилась лише приблизно п'ята частина.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ