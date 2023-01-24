Мінус 2 літаки, 4 гелікоптери та 690 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Українські військові за минулу добу ліквідували 690 російських окупантів, а також "приземлили" 2 ворожі літаки та 4 гелікоптери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 24 січня орієнтовно склали:
Як повідомлялося раніше, протягом останніх кількох місяців Росія відправила десятки тисяч нових окупантів в Україну, але це не змінило ситуації на полі бою.
Окрім того, аналітики ISW повідомили, що з 50 "вагнерівців" на фронті в Україні залишилась лише приблизно п'ята частина.
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