Минус 2 самолета, 4 вертолета и 690 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 690 российских оккупантов, а также "приземлили" 2 вражеских самолета и 4 вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось ранее, за последние несколько месяцев Россия отправила десятки тысяч новых оккупантов в Украину, но это не изменило ситуации на поле боя.

Кроме того, аналитики ISW сообщили, что из 50 "вагнеровцев" на фронте в Украине осталась лишь примерно пятая часть.

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