Росія відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, це не змінило ситуації на полі бою, - CNN
Протягом останніх кількох місяців Кремль відправив десятких тисяч нових російських військових в Україну для посилення лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Жодного результату таке перекидання сил не дало. Оскільки солдати прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими", для того, щоб бути "кинутими на поле бою".
"РФ направила війська в якості заміни або підкріплення для існуючих частин замість знову організованих і згуртованих", - пишуть журналісти, цитуючи високопоставленого представника США.
Як вказує CNN, посадовець також зазначив, що окупанти почали прибувати на поле бою після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію в РФ у жовтні 2022 року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України бачать, які сили накопичує Росія, та готові дати відсіч ворогові.
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