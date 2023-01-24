Росія відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, це не змінило ситуації на полі бою, - CNN

Протягом останніх кількох місяців Кремль відправив десятких тисяч нових російських військових в Україну для посилення лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Жодного результату таке перекидання сил не дало. Оскільки солдати прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими", для того, щоб бути "кинутими на поле бою".

"РФ направила війська в якості заміни або підкріплення для існуючих частин замість знову організованих і згуртованих", - пишуть журналісти, цитуючи високопоставленого представника США.

Як вказує CNN, посадовець також зазначив, що окупанти почали прибувати на поле бою після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію в РФ у жовтні 2022 року.