Колосальні втрати "кухаря Путіна". На фронті залишилась лише п'ята частина "вагнерівців", - ISW

Із 50 тисяч найманців, яких засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назбирав по тюрмах РФ, на фронті в Україні залишилась лише приблизно п'ята частина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що такі дані оприлюднила голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова, заявивши, що решта 40 тисяч або вже знищені, або зазнали поранень, або ж дезертирували.

"ISW не може підтвердити ці цифри, але вони є дуже ймовірними, враховуючи модель ПВК "Вагнер" про використання найманців як гарматного м’яса в дуже виснажливих наступальних операціях", - мовиться у звіті.

Фахівці вказали, що модель, яку "вагнерівці" використовували, утримуючи високонавчених найманців із тривалим терміном служби як керівництво та елементи типу спеціальних сил на вершині маси ненавчених ув'язнених, також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства.