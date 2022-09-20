Минус 150 оккупантов и самолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 810 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.