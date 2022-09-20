Минус 150 оккупантов и самолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 810 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
За минувшие сутки больше всего потерь российские оккупанты на Бахмутовском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 20 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 54 810 (+160) человек ликвидировано;
- танков - 2216 (+4);
- боевых бронированных машин - 4724 (+4);
- артиллерийских систем - 1323 (+10);
- РСЗО - 318 (+6);
- средства ПВО - 168 (+0);
- самолетов - 252 (+1);
- вертолетов - 217 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 925 (+5);
- крылатые ракеты - 239 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6);
- специальной техники - 125 (+0).
Напомним, авиация ВСУ за сутки уничтожила семь воздушных целей, в том числе штурмовик и БПЛА.
Кроме того, ВСУ на юге за сутки нанесли 15 авиационных ударов по позициям РФ.
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