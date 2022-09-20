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Минус 150 оккупантов и самолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

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Вторник 20 сентября 2022 09:03
Минус 150 оккупантов и самолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 810 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

За минувшие сутки больше всего потерь российские оккупанты на Бахмутовском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 20 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54 810 (+160) человек ликвидировано;
  • танков - 2216 (+4);
  • боевых бронированных машин - 4724 (+4);
  • артиллерийских систем - 1323 (+10);
  • РСЗО - 318 (+6);
  • средства ПВО - 168 (+0);
  • самолетов - 252 (+1);
  • вертолетов - 217 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 925 (+5);
  • крылатые ракеты - 239 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6);
  • специальной техники - 125 (+0).

Напомним, авиация ВСУ за сутки уничтожила семь воздушных целей, в том числе штурмовик и БПЛА.

Кроме того, ВСУ на юге за сутки нанесли 15 авиационных ударов по позициям РФ.

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Война России против Украины Войска РФ Генштаб ВСУ
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