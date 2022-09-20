Повітряні сили "приземлили" російський Су-25 та п'ять безпілотників

Авіація ЗСУ за добу знищила сім повітряних цілей, у тому числі штурмовик та БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних cил ЗСУ.

Зазначається, винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів по ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння.

Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами знищено:

штурмовик Су-25,

керована авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" Х-59

П'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їхня кількість скоротилася приблизно на 55. Росія не має переваги в повітрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.