Нагадуємо, що розслідування про можливу участь Німеччини в модернізації російської армії знову порушило тему відповідальності Берліна за зміцнення військового потенціалу РФ перед нападом на Україну і поставило під сумнів колишню стратегію "співробітництва заради стабільності" у Східній Європі.

Зазначимо, що Куба відкинула звинувачення США в участі у війні проти України, підкресливши, що Вашингтон не надав жодних доказів, а такі заяви є спробою підірвати репутацію Гавани на міжнародній арені.