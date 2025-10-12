Мінус 1240 окупантів: Генштаб ЗСУ надав дані втрат Росії на 12 жовтня

З 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2025 року російська армія продовжує зазнавати важких втрат на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу ворог втратив понад тисячу військовослужбовців і сотні одиниць техніки, включно з безпілотниками й артилерійськими установками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Генштаб Збройних сил України опублікував оновлені дані про втрати російських військ станом на 12 жовтня 2025 року. Згідно з офіційним зведенням, противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.
1 122 810 (+1240) - особового складу
11 248 (+1) - танків
23 345 - бойових броньованих машин
33 578 (+10) - артилерійських систем
1 518 - реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
1 225 - засобів протиповітряної оборони
427 - літаків
346 - вертольотів
69 010 (+244) - безпілотників оперативно-тактичного рівня
3 859 - крилатих ракет
28 - кораблів і катерів
1 - підводний човен
63 934 (+87) - одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом
3 976 (+3) - одиниць спеціальної техніки
