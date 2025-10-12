ua en ru
Spiegel: Ангела Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну

Німеччина, Росія, Неділя 12 жовтня 2025 03:43
Ангела Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну
Автор: Никончук Анастасія

Нові дані про роль Німеччини в підготовці російської армії до сучасних конфліктів викликають питання про вплив політики Берліна на безпеку Східної Європи перед вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію щотижневого журналу Spiegel.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель сприяла російській армії в освоєнні сучасних методів ведення бою перед вторгненням РФ в Україну у 2014 році. За інформацією видання, оборонний концерн Rheinmetall розробляв симулятори, програмне забезпечення та обладнання для російської армії, розраховуючи отримати контракт на суму близько 1 мільярда євро.

Німецький досвід на службі Москви

За підтримки уряду Меркель планувалося створення мережі російських навчальних центрів за зразком німецького полігону Альтмарк, де відпрацьовувалася імітація сучасних бойових дій. Метою таких центрів було підвищення ефективності російських військ і підготовка до сучасних сценаріїв бою.

Політичні рішення та наслідки

На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні та Грузії відмовили в приєднанні до Плану дій щодо членства, чому частково сприяла позиція Меркель.

Через кілька місяців після цього Москва почала військові дії проти Грузії. Політики Берліна вважали, що співпраця з Росією сприятиме стабільності в регіоні, однак на практиці вона зміцнила військовий потенціал РФ перед вторгненням в Україну.

Нагадуємо, що європейські лідери знову обговорюють, чи могло внутрішнє роз'єднання ЄС сприяти початку війни в Україні, водночас колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що спроби переконати Кремль до поступок 2021 року не увінчалися успіхом, а єдиний голос Союзу так і не пролунав.

Зазначимо, що депутати литовського Сейму відреагували на заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка пов'язала опір Польщі та країн Балтії з прямими контактами з Володимиром Путіним і його рішенням почати вторгнення в Україну 2022 року.

