Минус 1240 оккупантов: Генштаб ВСУ предоставил данные потерь России на 12 октября

Иллюстративное фото: потери врага по состоянию на 12 октября 2025 года (president.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасия

С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года российская армия продолжает нести тяжёлые потери на украинском фронте. По данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки враг лишился более тысячи военнослужащих и сотен единиц техники, включая беспилотники и артиллерийские установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 12 октября 2025 года. Согласно официальной сводке, противник понес значительные утраты как в живой силе, так и в военной технике.

Потери противника по состоянию на 12 октября:

  • 1 122 810 (+1240) — личного состава

  • 11 248 (+1) — танков

  • 23 345 — боевых бронированных машин

  • 33 578 (+10) — артиллерийских систем

  • 1 518 — реактивных систем залпового огня (РСЗО)

  • 1 225 — средств противовоздушной обороны

  • 427 — самолётов

  • 346 — вертолётов

  • 69 010 (+244) — беспилотников оперативно-тактического уровня

  • 3 859 — крылатых ракет

  • 28 — кораблей и катеров

  • 1 — подводная лодка

  • 63 934 (+87) — единиц автомобильной техники и цистерн с топливом

  • 3 976 (+3) — единиц специальной техники

Напоминаем, что расследование о возможном участии Германии в модернизации российской армии вновь подняло тему ответственности Берлина за укрепление военного потенциала РФ перед нападением на Украину и поставило под сомнение прежнюю стратегию «сотрудничества ради стабильности» в Восточной Европе.

Отметим, что Куба отвергла обвинения США в участии в войне против Украины, подчеркнув, что Вашингтон не представил никаких доказательств, а подобные заявления являются попыткой подорвать репутацию Гаваны на международной арене.

