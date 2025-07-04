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"Мінус" 1120 окупантів: Генштаб доповів про нові втрати Росії

П'ятниця 04 липня 2025 08:47
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"Мінус" 1120 окупантів: Генштаб доповів про нові втрати Росії Ілюстративне фото: Генштаб доповів про нові втрати Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Втрати Росії у війні проти України досягли вже більше ніж 1,024 млн військових. Українські бійці ліквідували за минулу добу ще 1120 терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника станом на 4 липня 2025-го досягли:

  • особового складу - близько 1024210 (+1120) осіб;
  • танків - 10988 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 22946 (+10) од;
  • артилерійських систем - 29865 (+50) од;
  • РСЗВ - 1428 (+1) од;
  • засоби ППО - 1191 (+0) од;
  • літаків - 420 (+0) од;
  • гелікоптерів - 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 43303 (+205);
  • крилаті ракети - 3436 (+0);
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 53999 (+112);
  • спеціальна техніка - 3925 (+3).

&quot;Мінус&quot; 1120 окупантів: Генштаб доповів про нові втрати Росії

Фото: втрати Росії станом на 4 липня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Війна в Україні

Протягом минулої доби, 3 липня, згідно з даними Генштабу, на фронті відбулось 148 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на:

  • Північно-Слобожанському і Курському напрямках;
  • Лиманському напрямку;
  • Покровському напрямку;
  • Новопавлівському напрямку.

У тому ж числі цієї ночі терористи вдались до чергової масованої атаки проти України. Основним напрямком удару був Київ. Загалом ворог запустив 550 засобів повітряного нападу.

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Генштаб ВСУ Російська Федерація
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