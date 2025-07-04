"Мінус" 1120 окупантів: Генштаб доповів про нові втрати Росії
Втрати Росії у війні проти України досягли вже більше ніж 1,024 млн військових. Українські бійці ліквідували за минулу добу ще 1120 терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника станом на 4 липня 2025-го досягли:
- особового складу - близько 1024210 (+1120) осіб;
- танків - 10988 (+2) од;
- бойових броньованих машин - 22946 (+10) од;
- артилерійських систем - 29865 (+50) од;
- РСЗВ - 1428 (+1) од;
- засоби ППО - 1191 (+0) од;
- літаків - 420 (+0) од;
- гелікоптерів - 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 43303 (+205);
- крилаті ракети - 3436 (+0);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни - 53999 (+112);
- спеціальна техніка - 3925 (+3).
Фото: втрати Росії станом на 4 липня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Війна в Україні
Протягом минулої доби, 3 липня, згідно з даними Генштабу, на фронті відбулось 148 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на:
- Північно-Слобожанському і Курському напрямках;
- Лиманському напрямку;
- Покровському напрямку;
- Новопавлівському напрямку.
У тому ж числі цієї ночі терористи вдались до чергової масованої атаки проти України. Основним напрямком удару був Київ. Загалом ворог запустив 550 засобів повітряного нападу.
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