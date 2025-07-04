"Минус" 1120 оккупантов: Генштаб доложил о новых потерях России
Потери России в войне против Украины достигли уже более 1,024 млн военных. Украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки еще 1120 террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника по состоянию на 4 июля 2025-го достигли:
- личного состава - около 1024210 (+1120) чел;
- танков - 10988 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22946 (+10) ед;
- артиллерийских систем - 29865 (+50) ед;
- РСЗО - 1428 (+1) ед;
- средства ПВО - 1191 (+0) ед;
- самолетов - 420 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 43303 (+205);
- крылатые ракеты - 3436 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 53999 (+112);
- специальная техника - 3925 (+3).
Фото: потери России по состоянию на 4 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Война в Украине
За прошедшие сутки, 3 июля, согласно данным Генштаба, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Больше всего враг давил на:
- Северо-Слобожанском и Курском направлениях;
- Лиманском направлении;
- Покровском направлении;
- Новопавловском направлении.
В том же числе этой ночью террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. Основным направлением удара был Киев. В общем враг запустил 550 средств воздушного нападения.
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