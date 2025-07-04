"Минус" 1120 оккупантов: Генштаб доложил о новых потерях России

Потери России в войне против Украины достигли уже более 1,024 млн военных. Украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки еще 1120 террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника по состоянию на 4 июля 2025-го достигли: личного состава - около 1024210 (+1120) чел;

танков - 10988 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 22946 (+10) ед;

артиллерийских систем - 29865 (+50) ед;

РСЗО - 1428 (+1) ед;

средства ПВО - 1191 (+0) ед;

самолетов - 420 (+0) ед;

вертолетов - 340 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 43303 (+205);

крылатые ракеты - 3436 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 53999 (+112);

специальная техника - 3925 (+3). Фото: потери России по состоянию на 4 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua) Война в Украине За прошедшие сутки, 3 июля, согласно данным Генштаба, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Больше всего враг давил на: Северо-Слобожанском и Курском направлениях;

Лиманском направлении;

Покровском направлении;

Новопавловском направлении. В том же числе этой ночью террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. Основным направлением удара был Киев. В общем враг запустил 550 средств воздушного нападения.