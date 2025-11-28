Мінус 1100 окупантів: свіжа статистика Генштабу за 28 листопада
Україна продовжує фіксувати приріст підтверджених втрат російської армії станом на 28 листопада, демонструючи стійку динаміку зменшення бойового потенціалу противника на основних напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Оновлені дані про втрати РФ
За офіційними даними українського Генштабу, за період із 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2025 року Росія зазнала значних втрат у живій силі та техніці.
Загальна кількість безповоротних втрат особового складу сягнула близько 1 170 790 військовослужбовців, до того ж тільки за останню добу додалося 1 100 осіб.
Техніка та озброєння
Окремо наголошується на поступовому скороченні парку російської бронетехніки та артилерії. Підтверджено втрату 11 380 танків і 23 643 бойових броньованих машин, а кількість знищених артилерійських систем зросла до 34 730.
Також зафіксовано 1 550 РСЗВ і 1 253 засоби ППО, що вказує на відчутне зниження можливостей ворога у вогневій підтримці та протиповітряній обороні.
Авіація та безпілотники
Повітряні сили РФ також зазнають триваючих втрат: підтверджено 430 літаків і 347 гелікоптерів, що істотно обмежує здатність ворога підтримувати наступальні дії з повітря.
Особливу увагу привертає динаміка щодо безпілотників оперативно-тактичного рівня - їхнє загальне число знищених сягнуло 85 237, з яких 63 було ліквідовано за останню добу.
Ракетне озброєння і морський компонент
Кількість знищених крилатих ракет залишається на рівні 3 995 одиниць, а морський флот РФ втратив 28 кораблів і катерів, а також один підводний човновий об'єкт. Ці показники відображають наслідки системної деградації можливостей противника на морі.
Автомобільна та спеціальна техніка
Істотні втрати відзначаються і в автомобільному парку: підтверджено знищення 68 399 автомобілів і цистерн, а також 4 008 одиниць спеціальної техніки, що ускладнює логістику російських підрозділів.
Нагадуємо, що на Запорізькому напрямку українські агенти відзначають різке погіршення дисципліни в 108-му десантно-штурмовому полку РФ, де регулярне вживання алкоголю серед військовослужбовців призвело до смертельних випадків і зривів завдань.
Зазначимо, що США підготували для України варіант гарантій безпеки в рамках "мирного плану" Трампа, що спирається на принципи статті 5 НАТО і передбачає узгоджену реакцію західних країн у разі повторної агресії з боку Росії.