Минус 1100 оккупантов: свежая статистика Генштаба за 28 ноября
Украина продолжает фиксировать прирост подтвержденных потерь российской армии по состоянию на 28 ноября, демонстрируя устойчивую динамику уменьшения боевого потенциала противника на основных направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Обновленные данные о потерях РФ
По официальным сводкам украинского Генштаба, за период с 24 февраля 2022 года по 28 ноября 2025 года Россия понесла значительные утраты в живой силе и технике.
Общее число безвозвратных потерь личного состава достигло около 1 170 790 военнослужащих, причем только за последние сутки добавилось 1 100 человек.
Техника и вооружение
Отдельно отмечается постепенное сокращение парка российской бронетехники и артиллерии. Подтверждена потеря 11 380 танков и 23 643 боевых бронированных машин, а количество уничтоженных артиллерийских систем выросло до 34 730.
Также зафиксировано 1 550 РСЗО и 1 253 средства ПВО, что указывает на ощутимое снижение возможностей врага в огневой поддержке и противовоздушной обороне.
Авиация и беспилотники
Воздушные силы РФ также несут продолжающиеся утраты: подтверждены 430 самолетов и 347 вертолетов, что существенно ограничивает способность врага поддерживать наступательные действия с воздуха.
Особое внимание привлекает динамика по беспилотникам оперативно-тактического уровня — их общее число уничтоженных достигло 85 237, из которых 63 были ликвидированы за последние сутки.
Ракетное вооружение и морской компонент
Количество уничтоженных крылатых ракет остается на уровне 3 995 единиц, а морской флот РФ потерял 28 кораблей и катеров, а также один подводный лодочный объект. Эти показатели отражают последствия системной деградации возможностей противника на море.
Автомобильная и специальная техника
Существенные потери отмечаются и в автомобильном парке: подтверждено уничтожение 68 399 автомобилей и цистерн, а также 4 008 единиц специальной техники, что затрудняет логистику российских подразделений.
