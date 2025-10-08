Мінус 1010 окупантів: свіжа статистика Генштабу за 8 жовтня

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, станом на 8 жовтня 2025 року, Росія продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Згідно з оновленими даними, минулої доби українські захисники ліквідували трохи більше тисячі російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Загальні орієнтовні втрати російських військ з 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2025 року склали близько 1 118 370 осіб. Лише за останню добу ліквідовано ще 1010 військовослужбовців.
Крім того, українські сили оборони знищили:
11 240 танків (+2 за добу);
23 324 бойові броньовані машини (+5);
33 519 артилерійських систем (+26);
1 517 реактивних систем залпового вогню (+1);
1 225 засобів протиповітряної оборони (+1).
Російські втрати в авіації залишаються на рівні 427 літаків і 346 вертольотів. Знищено 67 965 безпілотників оперативно-тактичного рівня, що на 401 більше, ніж добою раніше. Також зафіксовано 3 841 знищену крилату ракету, 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.
Тривають серйозні втрати та в забезпеченні:
63 650 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ (+75);
3 973 одиниці спеціальної техніки.
За даними Генерального штабу, російські війська продовжують втрачати як особовий склад, так і техніку на різних напрямках фронту, де українські сили утримують ініціативу і завдають прицільних ударів по позиціях противника.
Нагадуємо, що переговори між США та Росією не принесли очікуваного просування до миру, проте українська стратегія війни на виснаження починає давати відчутні результати. Постійні втрати противника і здатність ЗСУ швидко адаптуватися до мінливих умов фронту формують передумови для стійкої переваги та перспективи довгострокової перемоги.
Зазначимо, що в Україні розпочинають роботу нові акумуляторні парки, призначені для резервного забезпечення електроенергією, що дасть змогу стабілізувати енергосистему в разі аварійних ситуацій і знизити ризики перебоїв під час можливих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.