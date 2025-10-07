В Україні з'явилися секретні акумуляторні парки, які забезпечують електроенергією будинки, - The Wall Street Journal

В Україні запускають нові акумуляторні парки для резервного електропостачання, які допоможуть підтримувати роботу мереж під час аварій і мінімізувати наслідки можливих атак на енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію щоденної американської газети The Wall Street Journal .

Україна ввела в експлуатацію сучасну систему акумуляторних парків, здатну тимчасово підтримувати роботу електромереж навіть у разі аварій або атак. Відомо, що проєкт реалізує американська компанія Fluence.

Технічні характеристики та можливості

Кожен із шести діючих об'єктів у Київській і Дніпропетровській областях має потужність 200 МВт і ємність 400 МВт-год, що дає змогу забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств на дві години за перебоїв з основними джерелами живлення.

Блоки акумуляторів можуть замінюватися швидко без зупинки роботи всієї мережі, що підвищує надійність енергопостачання в умовах можливих бойових дій.

Безпека і стратегічне розміщення

Акумуляторні парки встановлені в секретних локаціях, щоб мінімізувати ризики пошкоджень у разі атак. Це забезпечує додатковий рівень захисту критично важливої інфраструктури країни та дозволяє оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Значення для енергетичної стабільності

Проєкт вартістю близько 140 мільйонів доларів значно посилює можливості України з підтримання стабільного електропостачання, знижує залежність від вразливих джерел і забезпечує захист ключових населених пунктів у разі аварій або атак на енергосистему.