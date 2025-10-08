RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Минус 1010 оккупантов: свежая статистика Генштаба за 8 октября

Иллюстративное фото: свежая статистика Генштаба за 8 октября (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

С начала полномасштабного вторжения в Украину, по состоянию на 8 октября 2025 года, Россия продолжает нести значительные потери на фронте. Согласно обновленным данным, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали чуть более тысячи российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава и техники

Общие ориентировочные потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 8 октября 2025 года составили около 1 118 370 человек. Только за последние сутки ликвидировано еще 1010 военнослужащих.

Кроме того, украинские силы обороны уничтожили:

  • 11 240 танков (+2 за сутки);

  • 23 324 боевые бронированные машины (+5);

  • 33 519 артиллерийских систем (+26);

  • 1 517 реактивных систем залпового огня (+1);

  • 1 225 средств противовоздушной обороны (+1).

Воздушные и морские потери противника

Российские потери в авиации остаются на уровне 427 самолетов и 346 вертолетов. Уничтожено 67 965 беспилотников оперативно-тактического уровня, что на 401 больше, чем сутками ранее. Также зафиксировано 3 841 уничтоженная крылатая ракета, 28 кораблей и катеров, а также 1 подлодка.

Логистика и спецтехника

Продолжаются серьезные потери и в обеспечении:

  • 63 650 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ (+75);

  • 3 973 единицы специальной техники.

По данным Генерального штаба, российские войска продолжают терять как личный состав, так и технику на различных направлениях фронта, где украинские силы удерживают инициативу и наносят прицельные удары по позициям противника.

Напоминаем, что переговоры между США и Россией не принесли ожидаемого продвижения к миру, однако украинская стратегия войны на истощение начинает давать ощутимые результаты. Постоянные потери противника и способность ВСУ быстро адаптироваться к изменяющимся условиям фронта формируют предпосылки для устойчивого преимущества и перспективы долгосрочной победы.

Отметим, что в Украине начинают работу новые аккумуляторные парки, предназначенные для резервного обеспечения электроэнергией, что позволит стабилизировать энергосистему в случае аварийных ситуаций и снизить риски перебоев при возможных атаках на объекты энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУ