Україна може виграти у війні з Росією, - The Atlantic

Надії на швидкий мир після переговорів США і Росії не виправдалися, але стратегія України у війні на виснаження показує несподівані результати. Постійні втрати противника та адаптація ЗСУ відкривають можливості для довгострокової перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Atlantic.

Стратегічна ситуація на фронті

Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем Києва.

Журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, який відвідав українські позиції, зазначив, що попри чисельну перевагу росіян, їхні спроби захопити укріплені території не приносять відчутних результатів.

Технології та нові підходи ЗСУ

Українські офіцери розповіли, що ключ до стримування наступу противника - ефективне використання обмежених ресурсів. На полі бою застосовуються безпілотники, точні артилерійські удари та оптимальні схеми переміщення військ. Ротація сил і обережне планування бойових операцій допомагають уникати прямого зіткнення і мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців.

Поворот у впевненості та перспективах

За словами Ворта, дев'ять місяців тому ситуація виглядала критичною: озброєння України відставало, а російські "м'ясні хвилі" солдатів і найманців просувалися вперед. Нині журналіст відзначає нову впевненість: Україна адаптує свої інституції для тривалої війни, навчається на практиці та продовжує завдавати супротивнику постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Ця трансформація демонструє, що час, який нібито грає на бік РФ, може поступово зміщуватися на користь України.