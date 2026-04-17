"Мінус 100 млн доларів на день": "Мадяр" озвучив втрати нафтових доходів РФ

Втрати РФ від ударів по інфраструктурі

За словами Бровді, серія атак на об'єкти нафтової логістики призвела до істотного скорочення експорту.

Він зазначив, що втрати доходів від нафти сягають приблизно 100 млн доларів на добу.

Удари по ключових маршрутах

Як зазначено в повідомленні, під удари потрапили об'єкти на маршруті Приморськ - Усть-Луга - Шесхаріс у Новоросійську - Туапсе.

У результаті добові обсяги відвантаження нафти скоротилися приблизно на 880 тис. барелів.

За поточної вартості нафти марки Urals на рівні близько 114 доларів за барель це відповідає значним фінансовим втратам.

Масштаби скорочення поставок

За оцінкою, йдеться приблизно про 120 тис. тонн нафти на добу або близько 2000 залізничних цистерн. Ці показники відображають масштаб впливу атак на нафтову інфраструктуру.

Хто брав участь в операції

Бровді зазначив, що ударів завдавали силами різних підрозділів, включно з Силами безпілотних систем, СБУ, ССО і ГУР, а також іншими елементами системи глибинного ураження.

Контекст і наслідки

Він також звернув увагу на повідомлення про перерозподіл потоків нафти всередині Росії, зокрема перенаправлення поставок у порт Туапсе.

При цьому атаки по цих об'єктах тривають, що впливає на стабільність логістики.

За його словами, вплив на нафтову інфраструктуру спрямований на подальше зниження доходів РФ від експорту енергоресурсів.