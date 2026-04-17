"Минус 100 млн долларов в день": "Мадяр" озвучил потери нефтяных доходов РФ

Потери РФ от ударов по инфраструктуре

По словам Бровди, серия атак на объекты нефтяной логистики привела к существенному сокращению экспорта.

Он отметил, что потери доходов от нефти достигают примерно 100 млн долларов в сутки.

Удары по ключевым маршрутам

Как указано в сообщении, под удары попали объекты на маршруте Приморск — Усть-Луга — Шесхарис в Новороссийске — Туапсе.

В результате суточные объемы отгрузки нефти сократились примерно на 880 тыс. баррелей.

При текущей стоимости нефти марки Urals на уровне около 114 долларов за баррель это соответствует значительным финансовым потерям.

Масштабы сокращения поставок

По оценке, речь идет примерно о 120 тыс. тонн нефти в сутки или около 2000 железнодорожных цистерн. Эти показатели отражают масштаб влияния атак на нефтяную инфраструктуру.

Кто участвовал в операции

Бровди отметил, что удары наносились силами различных подразделений, включая Силы беспилотных систем, СБУ, ССО и ГУР, а также другими элементами системы глубинного поражения.

Контекст и последствия

Он также обратил внимание на сообщения о перераспределении потоков нефти внутри России, в частности перенаправление поставок в порт Туапсе.

При этом атаки по этим объектам продолжаются, что влияет на стабильность логистики.

По его словам, воздействие на нефтяную инфраструктуру направлено на дальнейшее снижение доходов РФ от экспорта энергоресурсов.