Головна » Життя » Гроші

АМКУ взявся за стрибок цін на бензин: заправкам висунули вимоги

19:44 04.03.2026 Ср
2 хв
Чи може держава вплинути на ціноутворення на АЗС?
aimg Іван Носальський
АМКУ взявся за стрибок цін на бензин: заправкам висунули вимоги Ілюстративне фото: ціни на заправки в Україні злетіли (Getty Images)

Українські заправки повинні будуть у максимально короткі терміни пояснити причини різкого зростання цін на бензин. Пройде перевірка на предмет законності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Читайте також: Долар йде на рекорд, бензин злетів у ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні

У відповідь на зростання цін АМКУ розпочав заходи контролю, щоб з'ясувати, чи є дії операторів законними і чи немає ознак антиконкурентних узгоджених дій.

Вимоги до учасників ринку

"Комітет направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлено максимально стислі строки надання інформації", - сказано в повідомленні АМКУ.

Після отримання даних Комітет проведе оперативний аналіз. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відомство обіцяє вжити відповідних заходів реагування.

Чи будуть регулювати ціни

В АМКУ зазначають, що на сьогодні ціни на світлі нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню.

"Український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються і на вартості пального для споживачів", - зазначають у відомстві.

Там також додали, що підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не тільки в Україні.

Ціни на бензин в Україні

Нагадаємо, різке подорожчання пального в Україні на початку березня 2026 року призвело до того, що ціна преміальних марок бензину впритул наблизилася до позначки 81 грн/л, а звичайний А-95 і дизель у провідних мережах перетнули поріг у 70,99 грн/л.

Основними драйверами зростання стали війна на Близькому Сході, що підняла біржові ціни на дизель у Лондоні до 1100 доларів за тонну, і ажіотажний попит усередині країни (зростання продажів на 30-50%).

Детальніше про зростання цін на пальне - в матеріалі РБК-Україна.

