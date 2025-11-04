Мінус 1,5 тисячі росіян: СБУ показала роботу бійців "Альфи" на Покровському напрямку

За останній місяць бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" у районі Покровська та його околицях завдали значних втрат російським окупантам. Знищено сотні бойовиків і велику кількість техніки, ідеться в офіційному повідомленні спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними СБУ, лише за місяць внаслідок дій «Альфи» на Покровському напрямку "відмінусовано" понад 1,5 тисячі загарбників. Щодня, як стверджують у відомстві, підрозділи знищують понад 20 одиниць ворожої техніки.
Служба наголошує, що після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність спецпризначенців у регіоні значно зросла. "Альфа" виконує складні завдання в "найгарячіших точках", наносить влучні удари по підрозділах противника та проводить рейдові операції за лінією фронту.
У повідомленні також зазначено, що за останній місяць СБУ уразила 39 артилерійських комплексів, включно з реактивними системами залпового вогню, якими обстрілювали Покровськ.
Для створення умов успішних атак дронами відомство повідомляє про знищення 18 засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника.
Крім того, в результаті серії рейдів поза фронтом, за даними СБУ, було підірвано три великі склади російських паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.
Підсумкові втрати, які наводить спецслужба, такі:
СБУ додає, що всі ураження ворожих цілей мають відеопідтвердження. Відповідно до повідомлення, спецслужба діє «професійно й точно», застосовуючи бронебійне озброєння та безпілотні комплекси як на фронті, так і в глибокому тилу противника.
Російські війська й надалі концентрують основні зусилля на Покровському напрямку, намагаючись узяти місто та навколишні населені пункти в оточення.
Бойові дії тривають і всередині Покровська, куди, за даними джерел РБК-Україна, змогли прорватися орієнтовно до тисячі російських військових.
Учора, 3 листопада, 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українським силам вдалося зупинити просування окупантів на північних околицях міста та не допустити перерізання важливої логістичної артерії.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські підрозділи продовжують контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, де штурмові групи досягли певних успіхів.